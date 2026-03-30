Sorgente del Chiatamone, date uno sguardo al nostro business plan per evitare il caos

di Paolo Pantani

Pur riconoscendo la grandissima decisione della Delibera del Comune di Napoli, di enorme valore storico, religioso, culturale ed etno-antropologico, desidero ringraziare per la pazienza “infinita” e per la consueta attenzione gli Assessori Edoardo Cosenza e Pier Paolo Baretta. Quest’ultimo, da veneziano, conosce bene la complessa relazione tra insediamenti umani su isolotti e le necessarie risorse idriche.

Vorrei tuttavia formulare alcune dichiarazioni e suggerimenti operativi preliminari, fondamentali per evitare il caos urbano, di cui già soffriamo.

In primo luogo, è necessario un approfondimento sul piano storico. Il primo insediamento non fu il villaggio di Parthenope, bensì l’isolotto di Megaris (Borgo Marinari), nell’VIII secolo a.C., ad opera di profughi rodiesi, poveri disgraziati. Come ricorda giustamente la tradizione popolare: “nascette miezo ’o mare”.

In secondo luogo, per ripristinare un accesso in sicurezza, è indispensabile un business plan: non basta aprire semplicemente l’ingresso a tutti, altrimenti si bloccherebbero il Chiatamone e mezza Napoli. Si creerebbe un afflusso incontrollato di persone, desiderose non solo di usufruire del servizio, ma anche di accaparrarsi risorse. È necessario quindi un piano di gestione: non credo che ABC lo abbia, né che sia di sua competenza, così come non può esserlo esclusivamente del Comune di Napoli.

Aprire sic et simpliciter trasformerebbe l’area in una bolgia quotidiana: auto, motorini, autobotti. Abbiamo già vissuto questa esperienza ed è stato un caos indescrivibile. Qui si tocca una corda etno-antropologica fondamentale della nostra identità popolare.

Prima di procedere all’apertura, occorre dunque un piano di gestione e un business plan che ripristini il “giro dell’acqua”, come avveniva fino al 1973, quando il rifornimento degli acquafrescai (oggi superstiti), dei ristoranti, degli alberghi, dei bar e dei locali tipici avveniva nelle ore notturne. Disponiamo inoltre di questionari con esiti pienamente positivi sulla disponibilità a pagare per il servizio.

Basta con le limonate vendute in strada, “a cosce aperte miezo ’a via”, in mezzo ai pedoni costretti a scansarsi.

Abbiamo già realizzato un business plan insieme all’Università di Napoli “L’Orientale”, in via Chiatamone 61-62, grazie a Piero Rostirolla. Occorre solo aggiornarlo e convertirlo in euro, poiché è ancora espresso in lire: fu redatto prima dell’introduzione della moneta unica, il cui passaggio non è stato affatto simmetrico.

Siamo naturalmente prontissimi ad aggiornare il business plan e a consegnarlo gratuitamente al Comune di Napoli, nell’ambito di una conferenza stampa aperta a tutti i cittadini. Si tratta di una questione identitaria, quasi sacra.

Personalmente non sono neppure molto “verace”: sono di origine e religione valdese, nato e cresciuto fino ai diciotto anni a Bagnoli, un tempo grande realtà balneare e termale, oggi nuovamente agli onori della cronaca. Non è mai stato un porto turistico: le banchine erano utilizzate da noi, scugnizzi di mare, solo per fare i tuffi “’a cufaniello”.

It’s not business. It’s personal.