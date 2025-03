Soroptimist Club Napoli Vesuvius, festa della donna all’insegna dell’inclusione: successo per l’evento al Museo della Moda

Al Museo della Moda di Napoli si è svolto venerdì 7 marzo l’emozionante evento di moda e inclusione, “Una creazione per te, per aiutare me”.

Trame di vita, pennellate di speranza e tanti piccoli capolavori: una serata in cui la disabilità ha lasciato spazio alla creatività, all’arte e all’ espressione, e la moda si è trasformata in un concreto strumento di inclusione.

In occasione della Milano Fashion Week, il Museo della Moda di Napoli ha ospitato un evento unico che celebra moda, creatività e inclusione: la sfilata “Una creazione per te, per aiutare me”.

Hanno aperto la serata gli interventi della Presidente del Museo della Moda di Napoli Avvocato Maria d’Elia, della Presidente dell’Associazione “Pallonetto Onlus” Donatella Dentice Daccadia e la Presidente del Soroptimist Club Napoli Vesuvius Ornella Fratta.

Protagonisti della emozionante serata sono stati i talentuosi partecipanti al progetto, che hanno presentato accessori moda realizzati con porcellana dipinta a mano. Ogni creazione ha raccontato una storia di impegno e passione, trasformando la disabilità in arte e bellezza.

L’iniziativa è stata promossa dal Soroptimist Club Napoli Vesuvius, in collaborazione con Progetto Pallonetto Onlus e con il patrocinio del Museo della Moda di Napoli.

Il pubblico in sala ha potuto ammirare l’unicità di ogni manufatto, dove talento, eleganza e solidarietà si sono intrecciati in un’esperienza emozionante.

“Al Museo della Moda di Napoli abbiamo voluto celebrare la giornata della donna sull’inclusione e sulla consapevolezza che la diversità può essere un valore aggiunto” ha dichiarato la Presidente del Museo della Moda di Napoli Avvocato Maria d’Elia.

1 di 3