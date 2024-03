Soroptimist di Aversa, donne & sport: le atlete si raccontano. La presidente Tamburrino: Carta etica per la parità

“Donne & Sport”: è il titolo del convegno organizzato dal Soroptimist Club di Aversa che si terrà ad Aversa sabato 9 marzo nell’Aula Magna del Seminario. Diversi e autorevoli gli interventi previsti: dopo i i saluti del Vescovo di Aversa Mons Spinillo, sono previsti gli interventi di Adriana Macchi, presidente nazionale Soroptimist, e di Josefa Idem, olimpionica di canoa. Seguiranno le relazioni di Emilia Taglialatela, docente all’Università di Napoli Federico II, e di Pasquale D’Aniello, allenatore aversano della nazionale italiana di pallavolo femminile under 17. Nel corso del convegno sarà presentata la “Carta Etica per lo sport femminile” che verrà poi consegnata al Commissario prefettizio Gerardina Basilicata. Infine, presentate da Marisa Guida, Enza Pisano e Mariapina Velardi del Soroptimist Club Aversa, alcune atlete racconteranno la loro esperienza: sono Emilia Romano dell’Asd Podistica Normanna, Maria Rosaria Basile dello Sporting Zodiaco Hub ed Ewa Borowa della Scherma Giannone Caserta.

“Soroptimist International – spiega la presidente del Club di Aversa, Annamaria Tamburrino – è un’organizzazione mondiale su base volontaria di donne impegnate in attività professionali e manageriali, che promuove l’avanzamento della condizione femminile, la piena realizzazione delle pari opportunità e i diritti umani. È voce per le donne che si esprime attraverso la presa di coscienza (awareness), il sostegno (advocacy) e l’azione (action)”. “Obiettivo di Donne & Sport – continua – è la parità tra donne e uomini. Principio fondamentale che necessita di trovare applicazione anche in ambito sportivo. È un progetto nazionale che abbiamo immediatamente adottato nel nostro Club. È quanto mai urgente e necessario affrontare i temi legati alla parità di trattamento di uomini e donne, al contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni, alla prevenzione della violenza con un approccio inclusivo che consideri anche le disabilità”. “Incontrarsi – per riflettere e discutere insieme ha un particolare valore sociale – sottolinea la presidente del Soroptimist di Aversa -. Sia sotto il profilo della consapevolezza che della formazione. In questo contesto la Carta Etica per lo sport femminile ha una particolare importanza. Già diverse le amministrazioni comunali che l’hanno adottata, come Padova, Torino, Bologna. L’impegno è di sviluppare politiche e azioni di valorizzazione della pratica sportiva in linea con l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne. Insieme possiamo fare la differenza”.