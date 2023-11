Sorrento, al via il corso di imprenditoria dello Sportello Europa. Iscrizioni gratuite

Al via la seconda edizione del corso di imprenditoria promosso dal Comune di Sorrento attraverso lo Sportello Europa. Il seminario, dal titolo “Startup Mindset” mira a fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze di base sul mondo delle startup e si terrà nei giorni 29 novembre, 6 e 13 dicembre, dalle ore 16 alle 18, presso lo sportello, sito in piazza Sant’Antonino, nei pressi dell’Ufficio Anagrafe. La partecipazione è gratuita. Per iscrizioni e per ulteriori informazioni, contattare l’email sportelloeuropa@comune.sorrento.na.it