Dalle ore 10.30, in piazza Veniero a Sorrento sono arrivate le “Sardine”, il movimento di opposizione alla Lega. L’evento e’ stato organizzato in concomitanza con la conferenza stampa del leader leghista, Matteo Salvini, per l’adesione alla Lega dei sindaci di Sorrento e Positano (Sa). La manifestazione, organizzata da giovani estranei a partiti politici, al momento sembra aver richiamato centinaia di persone nonostante la pioggia battente.