Sorrento celebra l’olio extravergine con il Premio “Olio delle Sirene”

Sorrento si prepara ad accogliere la nuova edizione del Premio Internazionale Sorrento Olio delle Sirene, riconoscimento dedicato alle eccellenze dell’olio extravergine di oliva come annuncia una nota. L’evento, organizzato da EWS (European Workshop Sorrento) in collaborazione con Coldiretti Campania e Oleum-Associazione Internazionale Assaggiatori Oli di Oliva, è patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Sorrento e si svolgerà nel corso del 2025. Il Premio “nasce con l’intento – si afferma – di valorizzare e promuovere le migliori produzioni locali ed italiane di olio extravergine DOP, IGP, biologico e monovarietale; favorire il confronto con le produzioni internazionali per promuovere la cultura e la conoscenza dell’olio d’oliva a livello globale; rafforzare la presenza dell’olio extravergine italiano sui mercati nazionali ed esteri; sensibilizzare produttori e consumatori sull’importanza della qualità e della certificazione dei prodotti; diffondere i benefici dell’olio extravergine di oliva, elemento cardine della Dieta Mediterranea (patrimonio UNESCO), per la salute e il benessere”. Un’opportunità per celebrare l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva e promuovere la cultura dell’alta qualità a livello internazionale. Durante la manifestazione, lungo Corso Italia a Sorrento, sarà allestito un villaggio dedicato ai prodotti tipici e allo street food contadino, in collaborazione con Coldiretti. Il concorso è aperto a oli extravergini di oliva italiani e internazionali e prevede diverse sezioni di premiazione: 1. Premio Internazionale Sorrento Olio delle Sirene – per oli extravergini DOP, IGP, biologici e monovarietali; 2. Premio Speciale Olio Internazionale – dedicato agli oli provenienti da Paesi esteri; 3. Premio Speciale “Dono di Athena” – per quelli prodotti da aziende a conduzione femminile; 4. Premio Speciale Campania – riservato al miglior extravergine campano; 5. Premio Speciale IGP Olio di Puglia – per valorizzare le eccellenze pugliesi nel settore; 6. Premio Speciale Monocultivar Minucciola “Osvaldo Galano” – per gli oli prodotti nella Penisola Sorrentina; 7. Premio della Stampa – assegnato da una giuria di giornalisti specializzati; 8. Premio Best Packaging – per la migliore etichetta e presentazione del prodotto; 9. Premio Speciale “Gaetano Avallone” – assegnato all’olio con il punteggio più alto in assoluto. Dal 7 al 9 maggio si svolgeranno le selezioni finali alla Fondazione Sorrento. Dopo alcune tappe intermedie, il 24 maggio si terrà la premiazione al Comune di Sorrento e un convegno sulla sana alimentazione. Le aziende interessate possono iscriversi entro il 3 maggio inviando la documentazione all’indirizzo ewssorrento@gmail.com