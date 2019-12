Sorrento celebra Luciano Pavarotti: al Teatro Tasso serata tributo al tenorissimo

Venerdì 20 dicembre, alle ore 20, il Teatro Comunale Tasso ospita lo spettacolo “Vincerò: il racconto di una vita straordinaria”, dedicato al tenore Luciano Pavarotti. L’evento, giunto alla terza edizione, è organizzato dalla Fondazione Luciano Pavarotti, dal Comune di Sorrento e dal Grand Hotel Excelsior Vittoria.

Quest’anno protagonisti saranno l’attore Massimiliano Gallo, con un intenso monologo, un emozionante racconto che ripercorre la vita e la carriera del “tenorissimo”, tra ricordi, curiosità ed aneddoti, e performance canore di giovani cantanti selezionati dalla fondazione intitolata al grande mito della lirica, accompagnati al pianoforte dal maestro Paolo Andreoli.

“Ancora una volta la Città di Sorrento, la Fondazione Luciano Pavarotti e la proprietà del Grand Hotel Excelsior Vittoria, la famiglia Fiorentino, uniscono gli sforzi per regalare a cittadini ed ospiti una serata di eccezionale valore culturale – commenta il sindaco Giuseppe Cuomo -. L’arte, ma anche l’umanità di Luciano Pavarotti rivivono anche quest’anno in una serata tributo che vuole celebrare uno dei più nomi più prestigiosi della lirica internazionale, indimenticato ambasciatore nel mondo dell’Italia migliore”.

Gli inviti, gratuiti, per prendere parte all’evento saranno disponibili da domani, 18 dicembre, presso l’Ufficio Segreteria del Sindaco, in piazza Sant’Antonino 1 e presso Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento.