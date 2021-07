Sorrento, ecco il nuovo marchio turistico realizzato da Mauro Ferrari: oggi a Roma la presentazione

È in programma oggi alle ore 12.30 a Roma, nella sede della Stampa Estera, in via dell’Umiltà, la presentazione del nuovo brand turistico di Sorrento, frutto di un lavoro che si è aperto lo scorso marzo con il “Modello Sorrento”, per il rilancio del settore turistico in penisola sorrentina e chiuso a maggio, con gli Stati Generali del Turismo.

La presentazione del nuovo brand sarà affiancata da una massiccia campagna di promozione, nella quale sono state definite una serie di azioni, per riposizionare e rafforzare Sorrento come laboratorio di eccellenza dello smart tourism, tra sostenibilità ed innovazione.

A realizzare il nuovo brand turistico del Comune di Sorrento, il creativo Mauro Ferrari, tra i più apprezzati e riconosciuti professionisti nel settore del marketing e della comunicazione.

All’iniziativa intervengono: Benedetto Della Vedova, sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Piero De Luca, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera dei Deputati, Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, Alfonso Iaccarino, assessore al Turismo del Comune di Sorrento e patron del ristorante “Don Alfonso 1890” (2 stelle Michelin), Antonio Noto, della Noto Sondaggi e Valerio Giardinelli, di Innovative Publishing. Modera la giornalista Filomena Leone.

La diretta streaming dell’evento verrà trasmessa sulle pagine Facebook del Comune di Sorrento all’indirizzo https://www.facebook.com/comunesorrento e del sindaco Massimo Coppola all’indirizzo https://www.facebook.com/massimocoppolasorrento