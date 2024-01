Sorrento Film & Food Festival, gala di chiusura: a Franco Nero il Legend Award

Originario dalla Puglia, emiliano d’adozione Franco Nero è indubbiamente l’attore italiano contemporaneo più conosciuto al mondo. Reduce da un’atra stagione speciale tra diversi film interpretati un po’ ovunque (incluso ‘The Jester from Transylvania’ e il recente ‘Giorni felici’) Nero ha proposto di recente un’opera realizzata da regista in Italia di cui è stato protagonista il discusso premio Oscar Kevin Spacey “L’esorcista del Papa”. Marito innamorato dell’altrettanto leggendaria Vanessa Redgrave, padre di Carlo Gabriel, operatore umanitario silenzioso il grande attore e regista è nella storia di Hollywood per essere stato lanciato da John Huston in “Camelot”e poi per tante straordinarie interpretazioni a cominciare da “Django” che ha ispirato il regista Oscar Quentin Tarantino un remake passato alla storia con Jamie Foxx, Leo Di Capri e Christopher Waltz).