Sorrento, in arrivo delegazione cinese. Il Comune: Nessuna psicosi sul virus

Nessun allarme particolare per il coronavirus a Sorrento che continua i programmi di scambi culturali con la Cina rende noto il responsabile dei rapporti internazionali del Comune, Antonio Fiorentino, che segnala l’arrivo il 3 febbraio di una delegazione del distretto di Gulou, che ricade amministrativamente nella città di Nanchino per definire i termini di un prossimo gemellaggio tra le due città. La delegazione cinese farà tappa in precedenza in altre città europee ed il 2 febbraio sarà a Napoli. «Ferme restando le eventuali precauzioni disposte dalle autorità sanitarie» – affermano fonti del Comune di Sorrento – non c’è psicosi sul virus«.