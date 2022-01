Sorrento, in Comune nuovi erogatori di acqua potabile

Due nuovi erogatori di acqua sono stati istallati questa mattina presso la sede del Comune di Sorrento ospitata nell’edificio dell’ex Conservatorio Santa Maria delle Grazie e nel comando della polizia locale.

Le colonnine si aggiungono a quelle già in funzione nel Palazzo Municipale di piazza Sant’Antonino e negli istituti comprensivi scolastici “Tasso” e “Sorrento“.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale di Sorrento, guidata dal sindaco Massimo Coppola, è stata promossa dal presidente del consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco e dall’assessore all’Ambiente, Valeria Paladino, presenti all’inaugurazione insieme al consigliere Elvira De Angelis e a Domenico Imperatore della società Acquatec, che ha istallato gli erogatori e che gestisce case dell’acqua distribuite in tutta la Campania.

“Il Comune di Sorrento procede sulla strada della politica plastic free e della valorizzazione dell’acqua di rete – spiega il presidente Di Prisco – Un ulteriore passo in direzione della tutela dell’ambiente, divenuto un imperativo per tutte le nostre azioni. L’obiettivo, come dichiarato nel corso del recente Meeting dei Comuni plastic free ospitato a Sorrento, organizzato all’indomani dell’entrata in vigore della legge contenente le nuove disposizioni sull’uso di prodotti in plastica monouso non biodegradabile e non compostabile, è quello di puntare ad una Campania sempre più virtuosa in campo ambientale”.

Gli erogatori d’acqua alla spina sono fruibili gratuitamente e consentono di valorizzare l’acqua di rete pubblica attraverso un processo di microfiltrazione. La finalità del progetto è quella di disincentivare l’utilizzo di acqua imbottigliata in plastica e quindi ridurne il consumo, sensibilizzando inoltre dipendenti comunali, studenti e personale docente ed amministrativo ad una maggiore consapevolezza verso le tematiche ambientali, la risorsa idrica e la tutela del mare.