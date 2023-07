Sorrento, l’assessore al Mare incontra gli operatori economici

Stamattina importante incontro tra il neo assessore del Mare del Comune di Sorrento Ilaria di Leva e il presidente di Atex Campania Sergio Fedele, il presidente di Confcommercio Vincenzo Ercolano e il presidente di Charter Campania Roberto Casa.

“Gli operatori economici – si legge in una nota – per prima cosa hanno consegnato all’assessore la targa “Luci della Penisola Sorrentina” per la bella iniziativa “Segnalare per tutelare” cui daranno il loro contributo. Da settembre poi sarà definito un calendario di incontri finalizzato a rafforzare la vicinanza tra la filiera turistica sorrentina e la principale risorsa di cui dispongono: il mare.

Saranno discusse e valutate specifiche proposte sulle maggiori priorità.

Infine, sempre a settembre, l’assessore Di Leva ha dato la sua disponibilità a partecipare all’ incontro previsto con l’ assessore regionale al Turismo Casucci con i rappresentanti dei Charter per avviare con questo settore strategico un percorso che possa dare la giusta dimensione a una componente importantissima per l’ accoglienza ai turisti”.