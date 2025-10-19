Sorrento punta sull’oro verde: presentato il terzo Quaderno Ews “Olio delle Sirene”

Il percorso di promozione e valorizzazione delle tante eccellenze del Mezzogiorno prosegue con le attività di European Workshop Sorrento, che ha presentato il III Quaderno Ews a Villa Fiorentino, puntando sui temi dell’olivocultura, del benessere e di economia e tradizione.

La presentazione del Quaderno Ews “Olio delle Sirene – Sorrento 2025”, a Villa Fiorentino, ha consentito di affrontare le nuove prospettive per rendere l’area sempre più attrattiva.

Curato dal giornalista Angelo Cirasa insieme al segretario e al presidente Ews Nino Apreda e Roberto Cogliandro, il Quaderno Ews “Olio delle Sirene” raccoglie esperienze, analisi e testimonianze di protagonisti del mondo dell’olio, dell’economia e della cultura mediterranea, con l’obiettivo di unire territorio, qualità, salute e sostenibilità.

Un dibattito al quale hanno partecipato protagonisti del territorio con i saluti istituzionali di Michele Savarese (vice presidente Fondazione Sorrento) e Mario Ambrosanio (subcommissario prefettizio). Dopo l’introduzione di Nino Apreda, segretario Ews, sono intervenuti Alessandra Balduccini, in rappresentanza dell’Istituto Polispecialistico San Paolo, Valentina Stinga, presidente Coldiretti Napoli, Giuseppe Cuomo, consigliere Ews, Tullio Esposito, presidente Comitato scientifico Premio Olio delle Sirene. Ha concluso il notaio Roberto Cogliandro, presidente Ews.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per lanciare la II edizione del Premio Olio delle Sirene, che punta a superare il numero di 200 produttori partecipanti dello scorso anno, provenienti da quattro Paesi stranieri, offrendo una visione ampia e qualificata del settore oleario.