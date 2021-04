Sorrento rilancia i suoi sentieri. Si inaugura l’itinerario Borghi della valle: 5,3 chilometri tra orti e boschi

Itinerari pedonali, per conoscere o riscoprire alcuni luoghi nascosti e suggestivi di Sorrento, altrimenti inaccessibili. Entra nel vivo la programmazione di attività del Progetto Tolomeo, ideato e realizzato dal cartografo Giovanni Visetti nel 1990 ed oggi aggiornato, nell’offerta e negli obiettivi, grazie alla collaborazione tra il Comune di Sorrento e il Comune di Massa Lubrense, con il coordinamento della società Penisolaverde. Domani, 28 aprile, alle 15,30, sarà inaugurato l’itinerario numero 22, “Borghi della valle di Sorrento”, un circuito collinare che si snoda per circa 5,3 chilometri tra le località di Sorrento, Casarlano, Baranica e Cesarano. Appuntamento al centro di raccolta di Penisolaverde, in via San Renato, dove piccoli gruppi, grazie alla collaborazione volontaria delle associazioni di guide ed accompagnatori turistici operanti sul territorio, effettueranno il seguente itinerario: via San Renato, via San Valerio, via Casola, via Casarlano, via Baranica, via Cala, via Palomba, via Cesarano vecchia, per poi tornare a via San Renato. “Si starà lontano dal traffico – spiega Visetti – si costeggeranno giardini, orti e boschetti, si supereranno vari rivoli e si toccheranno punti caratteristici come il rivo Cesarano, San Biagio, il belvedere Casarlano e le “sciuscelle”, i carrubi di via Casola”. “La rivalutazione della sentieristica – aggiunge l’assessora all’Ambiente Valeria Paladino – riveste un ruolo chiave nel rafforzamento del rapporto con la natura, che stiamo tutti riscoprendo. Si pone inoltre come importante tassello nella realizzazione di un’offerta turistica sostenibile e rispettosa dell’ambiente”. L’itinerario presenta difficoltà facile, con alcuni tratti ripidi ed una durata di circa 2 ore. Si raccomanda l’utilizzo di abbigliamento comodo e calzature adatte al percorso.