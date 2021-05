Sorrento riparte, dalle imprese del turismo extralberghiero un riconoscimento all’amministrazione

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha ricevuto al Palazzo Comunale una delegazione dell’Atex, associazione che riunisce imprese del turismo extralberghiero, guidata dal presidente Sergio Fedele.

Al primo cittadino è stata consegnata una targa, quale riconoscimento per l’impegno dell’amministrazione comunale a favore del comparto turistico.

“Il sindaco Coppola ha avuto l’intuizione e il merito di far accendere i riflettori su Sorrento due mesi fa, invitando il ministro Massimo Garavaglia, alla sua prima uscita pubblica, all’apertura degli Stati Generali del Turismo, e di coinvolgere per diverse settimane tutti i rappresentanti associativi della filiera turistica, al fine di raccogliere specifiche proposte da mettere in campo per il rilancio del turismo locale – ha commentato il presidente Sergio Fedele – Sicuramente siamo solo a un punto di partenza perché il lavoro operativo comincia ora. Ma è un punto di partenza metodologico indispensabile per lavorare con efficacia per il futuro”.

Nel ringraziare l’Atex, il sindaco Massimo Coppola ha ricordato i prossimi passi di quello che si candida a divenire il Modello Sorrento, a cominciare dal piano di riposizionamento del brand Sorrento, ad una campagna di marketing mirata e allo sviluppo di progetti di smart tourism e turismo sostenibile.