Sorrento, sabato la presentazione del libro “Hanami. La rinascita di una vita”

Sabato 1 luglio, alle ore 18.30, nella sala consiliare del Comune di Sorrento, si terrà la presentazione del libro dal titolo “Hanami. La rinascita di una vita”, di Maria Valentino, edito da Graus Edizioni.

L’autrice, dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, dialogherà con Teresa Farina, dirigente scolastica dell’Istituto Nautico Nino Bixio di Piano di Sorento e Antonietta Pellegrino, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Galileo Galilei di Mondragone. Modera il giornalista Luigi D’Alise.

Nelle pagine, la storia di una giovane donna, Elena, che intraprende un viaggio in Messico dopo la morte della madre. Il viaggio, l’esperienza che più affascina l’umanità dalle sue origini, in questa narrazione diventa anche un’esperienza umana, uno strumento efficace di conoscenza e di crescita. I luoghi descritti diventano per Elena una proiezione dell’anima, lo scenario di un’avventura del cuore e della mente.