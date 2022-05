Sorrento, sviluppo del turismo: asse tra le Pro Loco

Continuano gli incontri mensili tra gli assessori al turismo dei Comuni della penisola sorrentina ed i rappresentanti della filiera turistica locale. L’ultimo incontro si è tenuto ieri 27 maggio a Massa Lubrense presso la sala consiliare comunale ed è stato dedicato alle Pro Loco.

Per la prima volta in penisola sorrentina si sono riuniti tutti insieme i rappresentanti delle locali Pro Loco, per rafforzare ulteriormente la volontà di procedere sul doppio binario dell’identità dei singoli Comuni accompagnata dalla strategia di operare per l’intero comprensorio.

Si è deciso di avviare un confronto periodico (semestrale) tra i presidenti delle Pro Loco, le associazioni della filiera turistica e gli assessori al Turismo affinché i territori possano essere informati e coinvolti dalle iniziative organizzate dalle Pro Loco; avviare una azione di coordinamento tra le Pro Loco per ottimizzare nelle loro strategie le date di eventi e manifestazioni, evitando eventuali sovrapposizioni e disinformazioni; avviare la discussione sull’opportunità di costituire il Consorzio Pro Loco della Penisola Sorrentina.

Su tutti gli argomenti si è riscontrata la volontà dei partecipanti a proseguire uniti e si è subito reso operativo un sistema di collegamento tra gli assessori al Turismo dei Comuni della penisola sorrentina, i rappresentanti delle Pro Loco ed i rappresentanti della filiera turistica locale.