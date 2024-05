Sorrento, via alla Tre Golfi: due prove nel primo giorno al Campionato del Mediterraneo. 24 equipaggi in gara

Sorrento ha regalato buone condizioni per la prima giornata della Tre Golfi Sailing Week 2024. Due belle prove per il Campionato del Mediterraneo ORC valido anche come Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno.

Dopo tanta attesa ha preso il via oggi ufficialmente l’edizione 2024 della Tre Golfi Sailing Week, classico appuntamento primaverile della migliore vela internazionale. Tre sono gli eventi che compongo la Settimana dei Tre Golfi, organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli – con il supporto di Rolex come official time piece e Loro Piana – il Campionato Europeo IMA Maxi, la storica Regata dei Tre Golfi giunta alla 69esima edizione e il Campionato del Mediterraneo ORC, valido come Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno, che proprio oggi ha disputato le prime due prove.

La penisola Sorrentina ha accolto ieri mattina i 24 equipaggi presenti con un cielo coperto e qualche rovescio, ma con un bel vento di grecale sui 12 nodi che ho consentito loro di lasciare gli ormeggi intorno alle 9.30, subito dopo lo skipper briefing, per dare il via, alle 11, in perfetto orario alla prima regata. Sfortunatamente la brezza non è stata sufficientemente stabile, ed il Comitato di Regata, diretto da Stuart Chinderley, si è visto costretto ad annullare la prova a bastone dopo che la flotta aveva già completato un intero giro tra le boe.

A seguito di una breve attesa in acqua per i 24 partecipanti il vento è tornato, meno intenso ma più stabile ed ha permesso di concludere la prima prova del campionato, vinta dal TP52 tedesco Red Bandit di Carlo Peter Foster, seguita da Lisa R di Giovanni di Vincenzo e Musica di Huber Ruedi, tutti della categoria Racer. La seconda prova è partita mentre un timido sole si faceva spazio tra le nuvole consentendo agli equipaggi, provenienti da sei nazioni, di partire senza intoppi; questa volta il più veloce è stato l’estone Sugar 2 di Ott Kikkas seguito dal Ker 46 Lisa R e il francese Daguet 3 di Frederic Puzin.

A fine giornata, dopo due prove i leader nelle diverse categorie sono Lisa R per il gruppo Racer, Sugar 3 per A-B Cruiser Racer e Wanax Exp Team 2 The World per il C Cruiser Racer.

Il programma di oggi prevede altre due prove, ma questa sera tutti gli equipaggi sono invitati al villaggio regate per il Crew Party con DJ set, con pastasciutta e mozzarelle di Taverna Penta annaffiate da Corricella Gin e acqua Ferrarelle.

