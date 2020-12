Sorteggio Europa League: Stella Rossa-Milan, Granada-Napoli, Braga-Roma

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sorteggio tutto sommato positivo per le tre italiane che a febbraio (andata il 18, ritorno sette giorni dopo) saranno impegnate nei sedicesimi di Europa League. Per il Milan ci sarà la Stella Rossa, dove milita l’ex attaccante del Sassuolo Diego Falcinelli e che è allenata da Dejan Stankovic, fra i pilastri dell’Inter del Triplete. Avversario alla portata dei rossoneri, così come Braga e Granada rispettivamente per Roma e Napoli. Tuffo nel passato per Paulo Fonseca, che ha allenato i lusitani – oggi quarti in campionato – nella stagione 2015-16, prima di accettare la proposta dello Shakhtar. Sesto nella Liga il Granada, sulla strada dei partenopei, che nelle sue fila annovera due calciatori visti già in Italia, l’ex Roma Gonalons e l’ex Udinese Machis. Milan, Roma e Napoli giocheranno tutte l’andata in trasferta e il ritorno in casa.

Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, spiccano Real Sociedad-Manchester United, Benfica-Arsenal, Salisburgo-Villarreal e Lille-Ajax, il Tottenham di Mourinho pesca il Wolfsberger, per il Bayer Leverkusen c’è lo Young Boys.

(ITALPRESS).