Sos Alberi, via al Premio “Non sprecare”: candidature entro il 30 ottobre

Più alberi, più comunità. Più alberi, più consapevolezza. Più alberi, più benessere. Sono gli alberi al centro della decima edizione del Premio Non sprecare, progetto nato per iniziativa di Antonio Galdo, fondatore e direttore del sito Nonsprecare.it, con il supporto scientifico e organizzativo della Luiss Guido Carli. Il Premio Non sprecare (iscrizioni aperte fino al 30 ottobre) metterà in luce anche iniziative dal basso che aggregano cittadini e associazioni, pronti non solo a piantare ma anche a prendersi cura degli alberi nel proprio territorio. Si parte da un problema comune: come riuscire a raccogliere risorse finanziarie per lavorare sul territorio. “La risposta arriva dallo strumento più moderno, più potente sul piano tecnologico e più efficace per costruire reti larghe e dal basso, che abbiamo a disposizione: il crowdfunding”, dice Antonio Galdo che ha appena pubblicato ‘Vivi lieve’ (Mondadori). “ll crowdfunding può salvare gli alberi e ricostruire le nostre comunità civiche consentendoci di realizzare un doppio risultato – continua – Da un lato raccogliere risorse economiche, dall’altro, aggregare e mobilitare le persone e rafforzare così le relazioni umane. Il passo per arrivare a una rete del crowdfunding per gli alberi è breve, e questo Premio, in tutto il suo corso, cercherà di dare il suo piccolo contributo per centrare l’obiettivo”. L’Università Luiss Guido Carli sposa anche quest’anno il Premio Non Sprecare come parte integrante di un percorso di sensibilizzazione, attenzione e cura verso i temi della sostenibilità. Fino al 30 ottobre, chi ha a cuore questo tema e ha un’idea originale sulle tematiche della sostenibilità e della lotta agli sprechi nella dimensione sociale, economica e ambientale, può candidarsi (www.nonsprecare.it/premio) per partecipare al bando, scegliendo una delle cinque categorie (per ciascuna categoria si vincono prodotti biologici del Gruppo Alce Nero): aziende, associazioni, giovani (under 35) e start up, istituzioni, scuole e università. I vincitori verranno poi selezionati dai lettori del web e, in un secondo momento, una giuria decreterà i due vincitori, uno italiano e uno straniero. Le proposte, comprese quelle indicate dalla comunità sulla pagina Facebook di Nonsprecare.it, dovranno pervenire entro la data ultima del 30 ottobre 2019.