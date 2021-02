Sos dell’Ordine dei medici: emergenza 118, a Napoli situazione molto preoccupante

“Quanto sta avvenendo nell’ambito dell’emergenza territoriale convenzionata del 118 è molto preoccupante. Al di là di quelle che sono le dinamiche sindacali, che l’Ordine guarda con distaccato rispetto, la nostra richiesta è quella di essere ascoltati quanto prima”. Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, interviene, si legge in una nota, “su un tema che in questi giorni sta creando grande preoccupazione tra i cittadini e tra gli addetti ai lavori”. L’appello indirizzato al prefetto dal presidente dei camici bianchi di Napoli e provincia è quello che l’Ordine possa essere ascoltato quale soggetto istituzionale a garanzia dei cittadini e dei professionisti. “La questione è molto delicata – conclude Scotti – e rischia di mettere in ginocchio l’assistenza ai cittadini in questo periodo di crisi”.