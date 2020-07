Sostegno agli investimenti: 100 milioni per le imprese campane

La Regione Campania mette a disposizione 100 milioni di euro per le imprese campane. Al via un bando per un nuovo strumento di sostegno agli investimenti produttivi a seguito di un accordo sottoscritto tra Regione, Cassa Depositi e Prestiti e Abi per l’attivazione del Fri regionale, Fondo Rotativo per le Imprese. Si tratta di un’integrazione delle risorse regionali per 91 milioni di euro oltre a quelle messe a disposizione da CdP e dal mondo bancario. Un plafond di 9 milioni e’ previsto, invece, per la gestione del fondo Garanzia Campania Confidi. Le misure sono state presentate stamattina a Napoli, nell’auditorium della Regione al Centro direzione, nel corso della terza edizione Industria Felix. “Diamo la possibilita’ alle imprese che fanno investimenti da 500 a tre milioni di euro – ha spiegato il governatore della Campania Vincenzo De Luca – di avere un contributo a fondo perduto da parte della Regione pari a quasi il 30% dell’investimento e di poter usare le garanzie della Regione per avere il credito da parte delle banche. Cerchiamo cioe’ di affrontare una delle criticità che hanno le industrie della nostra Regione: il costo del denaro. Un investimento importante che facciamo, pari a quasi cento milioni di euro, che servira’ a rilanciare gli investimenti in Campania”. La misura consentirà di attivare investimenti per 400 milioni di euro ed e’ rivolta a imprese di ogni dimensione che investono nei settori strategici dell’aerospazio, automotive e cantieristica, agroalimentare, abbigliamento e moda, biotecnologie, Ict, energia e ambiente, turismo, con un focus particolare sugli investimenti piu’ urgenti in relazione alla crisi economica connessa alla pandemia Covid-19. L’importo complessivo degli investimenti ammissibili sara’ compreso tra 500mila e 3 milioni di euro.