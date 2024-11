Sostegno alle donne vittime di violenza: in Campania voucher per 1,5 milioni di euro

La Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie della regione Campania ha approvato l’avviso pubblico multintervento – Misure di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli nonché agli orfani di vittime di femminicidi, che ha l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle donne vittime di violenza, ai loro figli e agli orfani di vittime di femminicidio nel difficoltoso percorso per la fuoriuscita dal circuito della violenza. In particolare, si prevede l’erogazione di voucher spendibili per interventi finalizzati all’inserimento e all’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari, nonché al conseguimento dell’autonomia e dell’indipendenza. La dotazione resa disponibile è pari a 1.522.000 euro.



L’ avviso promuove distinte linee di intervento. La Linea A, in favore delle donne vittime di violenza, prevede un sostegno economico (voucher fino a 3mila euro) a copertura dei costi sostenuti per: canoni di locazione e utenze (sostegno abitativo); fuoriuscita dal circuito della violenza (ogni altra spesa a ciò necessaria secondo le indicazioni contenute nell’avviso); formazione per inserimento e reinserimento lavorativo. La Linea B prevede l’erogazione di un sostegno economico (voucher fino a massimo 1.500 euro) per il rimborso dei costi sostenuti per i figli delle donne vittime di violenza nonché orfani di vittime di femminicidio per: interventi per il completamento del percorso scolastico; attività extrascolastiche; formazione per inserimento e reinserimento lavorativo.