“Una misura senza limiti d’età, che non tiene conto dello stato di disoccupazione di chi ne fa richiesta e intende valorizzare il centro antico della città di Casoria ma anche la frazione di Arpino. Un aiuto finanziario a fondo perduto, che copre il 70% delle spese ammissibili, per interventi finalizzati alla nascita di nuove imprese o al consolidamento di quelle già costituite da non più di 24 mesi. Uno scatto in avanti per favorire giovani imprenditori e aziende storiche. Un sostegno a chi lavora e produce, pur se nel rispetto del piano Ris 3 e strettamente in linea con i settori di attività del Pics”. A spiegare le ragioni del convegno, dal titolo “Sostegno alle imprese“, che giovedì prossimo, 6 luglio 2023, alle ore 18.00 consentirà ai cittadini e alle forze produttive casoriane di immergersi nella misura a loro dedicata del Programma Integrato Città Sostenibile di Casoria (Pics) è Giuseppe Barra, presidente della Commissione consiliare Bilancio e Tributi. Un focus rivolto agli abitati storici di Casoria centro ed Arpino, che prenderà il via presso la Basilica di San Mauro con i saluti del sindaco Raffaele Bene e dell’assessore all’Urbanistica-Pnrr Maria Tommasina D’Onofrio. A seguire gli interventi dello stesso Giuseppe Barra e di Salvatore Napolitano, Autorità di Gestione Pics, che entreranno nel merito della misura. A moderare l’incontro sarà il giornalista Giuseppe Pesce.

“La misura, che dovrà concludersi entro la fine dell’anno, prevede – aggiunge Barra – finanziamenti da 15 a 160mila euro a fondo perduto, fino al 70 per cento delle spesse ammissibili. Un’opportunità unica per Casoria”.