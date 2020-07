Sostegno per gli affitti, la Regione investe altri 25 milioni 

“La Regione Campania è impegnata a sostenere i cittadini campani in questa drammatica emergenza. Con uno sforzo straordinario, e con l’integrazione di risorse predisposte dal governo, sosterremo centomila famiglie campane anche per quanto riguarda il delicato capitolo della casa, con il sostegno all’affitto e per scongiurare il rischio di sfratti. Nei prossimi giorni avvieremo altri 2 bandi finalizzati ai contributi sui mutui prima casa e per l’istituzione del fondo di solidarietà agli inquilini di edilizia residenziale pubblica. Siamo contemporaneamente impegnati a rilanciare da subito il settore, con adeguate politiche per la casa e con il rilancio dell’edilizia pubblica e sociale”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annunciando i 25 milioni di euro di finanziamento alle iniziative intraprese nell’ambito dell’Azione “Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica”. Lo stanziamento, su indicazione del presidente De Luca e proposta dell’assessore Bruno Discepolo, è stato deliberato dalla giunta regionale con risorse proprie. I nuovi fondi, spiega una nota di Palazzo Santa Lucia, insieme all’atteso contributo ministeriale di circa 14 milioni stabilito con il decreto Rilancio, consentiranno di raddoppiare l’iniziale dotazione per questa misura portandola a 80 milioni. In questo modo, con l’indirizzo rivolto a tutti i Comuni assegnatari dei fondi di uniformarsi a quanto già deliberato dai primi 180 di ridurre il contributo massimo erogabile per le annualità 2019-2020 al 50 per cento, sarà possibile finanziare tutte le domande