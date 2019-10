Sostenibilità, a Napoli dal 21 ottobre il CSRMed, il salone mediterraneo della responsabilità sociale condivisa

Previsto dal 21 al 25 ottobre in occasione della Settimana europea della sicurezza sui luoghi di lavoro, il CSRMed, Salone mediterraneo della responsabilità sociale condivisa, entrerà nella sua terza fase innovando ancora il suo format. Non più tre giorni ma una settimana di iniziative diffuse sul territorio, per promuovere la responsabilità sociale di tutti gli attori come condizione necessaria per lo sviluppo sostenibile e la buona innovazione. Non più un’unica location ma un programma di appuntamenti per contaminare più luoghi, raccontare le nostre iniziative ed il contributo di aderenti e partner, raccogliere testimonianze e esperienze, stimolare nuovi impegni ed altri stakeholder. A chiusura, la convergenza nell’Agorà allestita insieme alle altre sezioni della convention presso la Stazione marittima nel Porto di Napoli, tra i luoghi simbolo di rilancio e sviluppo territoriale, se basato su una governance collaborativa nella relazione con la Città e le sue diverse anime. L’evento è organizzato da Intramediae promosso da Spazio alla responsabilità. Main partner, Inail Direzione regionale Campania. Partner promotori Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, Eav, Grale, Csv.