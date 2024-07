Sostenibilità, al via “NetZeroCities”: Bruxelles lancia il bando da 22,8 mln

Il programma NetZeroCities della Commissione europea ha pubblicato il bando “Enabling City Transformation”, con scadenza fissata al 14 ottobre 2024. Il bando invita le città della relativa Missione Ue a proporre azioni innovative per superare le sfide sistemiche legate all’implementazione delle azioni climatiche, favorendo così una trasformazione su larga scala e a livello locale oltre il programma delle Città Pilota. La call finanzia soluzioni pratiche e replicabili per portare avanti la trasformazione verde delle città, quali attività pionieristiche a sostegno della neutralità climatica, azioni di costruzione delle capacità, di diffusione delle conoscenze o iniziative fondate sulla scienza, per le comunità e per gli amministratori locali. Possono partecipare i centri urbani parte della Missione Ue sulle città, singolarmente o in consorzi e possono essere ricomprese anche altre organizzazioni, quali Pmi, università, enti di ricerca, Ong, associazioni di cittadini e altri portatori di interesse rilevanti. Il bando prevede un budget pari a 22.800.000 euro. Scadenza fissata al 14 ottobre 2024.