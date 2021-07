Sostenibilità, Cingolani: Sgravi e incentivi per ridurre l’impatto ambientale delle imprese

“I carburanti ecologici sono tema centrale soprattutto per il traffico aereo però costano 5 volte più dei carburanti classici. Bisogna trovare il modo di sostenere il loro sviluppo”. Ad affermarlo è Roberto Cingolani, ministro Transizione ecologica intervenendo all’evento Alis “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza” in corso presso l’Hilton Sorrento Palace. “Le misure che possiamo introdurre sono defiscalizzanti o incentivanti per ridurre l’impatto ambientale ma le imprese vanno già in questa direzione e anche chi investe lo fa solo in aziende sostenibili”, aggiunge Cingolani.