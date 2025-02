Sostenibilità, Clean Industrial Deal: l’Ue mobilita 100 mld per la produzione green

Il Piano per l’industria pulita dell’Unione europea, per fornire un sollievo a breve termine, mobiliterà oltre 100 miliardi di euro per la produzione green made in Ue, tra cui un ulteriore miliardo di euro di garanzie nell’ambito dell’attuale Quadro finanziario pluriennale (Qfp). E’ quanto spiega la Commissione europea rispetto alle risorse finanziarie destinate a sostenere la transizione verde previste dal Clean Industrial Deal. “L’industria dell’Unione europea ha bisogno di un accesso immediato al capitale. Ecco perché il Clean Industrial Deal prevede maggiori finanziamenti a livello Ue, un effetto leva sugli investimenti privati di leva e un miglioramento dell’efficacia degli aiuti di Stato a sostegno degli obiettivi del Deal”, precisa l’esecutivo Ue. Nel prossimo bilancio dell’Ue, il Fondo per la competitività prevede di istituire una capacità di investimento per i progetti europei “con il maggior valore aggiunto per l’Ue lungo l’intero percorso dell’investimento – dalla ricerca e l’innovazione, allo scale-up, alla diffusione industriale, alla produzione, comprese le tecnologie pulite e la decarbonizzazione industriale”.

“La Commissione proporrà una Banca per la decarbonizzazione industriale, con un obiettivo di finanziamento di 100 miliardi di euro, sulla base delle risorse disponibili nel Fondo per l’innovazione, delle entrate aggiuntive derivanti da parti del sistema Ets e della revisione di InvestEU. Prima della revisione della direttiva Ets nel 2026, la Commissione lancerà nel 2025 un progetto pilota con un’asta da 1 miliardo di euro per la decarbonizzazione di processi industriali chiave in vari settori a sostegno della decarbonizzazione industriale e dell’elettrificazione, utilizzando una combinazione di risorse esistenti nell’ambito del Fondo per l’innovazione e di aste come servizio”, spiega Bruxelles. A ciò si aggiungono i finanziamenti pubblici che “proverranno anche da incentivi fiscali nazionali per i quali la Commissione formulerà raccomandazioni su orientamenti comuni”. Inoltre, nell’ambito del programma di lavoro 2026-2027, verrà lanciato un bando Horizon Europe di circa 600 milioni di euro per sostenere progetti adatti alla diffusione. “I fondi pubblici, tuttavia, non saranno sufficienti”, evidenzia la Commissione Ue. Dunque, “la Commissione proporrà presto un’Unione europea del risparmio e degli investimenti, che comprenda i mercati bancari e dei capitali. Ciò contribuirà a sfruttare l’enorme patrimonio di risparmi privati in Europa per investire nell’innovazione e nella transizione pulita e digitale”.