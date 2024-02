Sostenibilità, cooperazione allo sviluppo: bando Aics da 180 milioni di euro

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), in collaborazione con la Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo della Farnesina in favore di enti territoriali (Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane) e di organizzazioni della società civile, per un valore complessivo di 180 milioni di euro (60 milioni in favore degli enti territoriali e 120 milioni in favore delle Osc).

Si tratta del bando di cooperazione allo sviluppo in questo settore dal valore più elevato degli ultimi anni e primo seguito operativo del Piano Mattei per l’Africa che ha l’obiettivo di fare dell’Italia il perno di una serie di interventi volti a promuovere lo sviluppo sostenibile dei Paesi Partner. L’85% delle risorse allocate sarà destinato alla realizzazione di programmi in Paesi del continente africano mentre il restante 15% sarà dedicato ad altri Paesi del resto del mondo, tra cui l’Ucraina. Il bando è consultabile sul sito dell’Aics all’indirizzo aics.gov.it. Le proposte con la documentazione completa dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio del 6 maggio 2024. Questa nuova iniziativa punta a sostenere una cooperazione che si distingue per qualità, realizzabilità e capacità di fare leva sul partenariato, capitalizzando il patrimonio costruito insieme alle organizzazioni della società civile e agli enti territoriali, riconosciuti come soggetti al centro dell’azione della Cooperazione Italiana. Le iniziative promosse dovranno fornire un contributo concreto, misurabile ed efficace alla realizzazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.