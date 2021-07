Sostenibilità d’impresa, a Palazzo Ischitella il confronto promosso dal gruppo industriale Tecno

Nella sede storica del gruppo industriale Tecno si promuove il confronto tra esponenti del mondo scientifico, delle imprese, della finanza e delle istituzioni, per gettare le basi per la creazione del polo italiano della sostenibilità; l’hub dove innovazione, impegno ambientale, sociale e di governance si concretizzano a vantaggio delle imprese.

Il titolo dell’iniziativa è “Sostenibilità di impresa: investire ed essere competitivi, creando valore, in un mondo che cambia”, evento che si terrà lunedì 26 luglio, alle ore 16.30, nelle sale settecentesche di Palazzo Ischitella, in via Riviera di Chiaia 270 a Napoli.

Per coloro che non potranno partecipare di persona, è prevista la diretta streaming alla quale si potrà accedere solo previa registrazione, cliccando sul link: https://e-event.it/gruppo-tecno/

Date le restrizioni dettate dalle normative vigenti e il numero limitato di partecipanti in presenza, si richiede di confermare l’adesione non oltre il giorno 23 luglio.