Sostenibilità: Foa (Rai), ‘importante affrontare tema con informazione credibile’

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – “Il mio grande auspicio è che il ‘Festival Rai per il Sociale’ sia l’inizio di un percorso virtuoso, per permettere all’opinione pubblica di farsi un’idea in modo compiuto”. Lo ha detto il presidente della Rai, Marcello Foa, intervenendo al Prix Italia per la presentazione del primo festival che la Rai dedicherà alla sostenibilità, in programma dal 2 a 4 luglio a Spoleto.