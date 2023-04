Sostenibilità, il Gruppo Ebano avvia la certificazione B-Corp

Ebano Spa, insieme alle società del Gruppo, avvia il processo per acquisire la certificazione B-Corp. L’annuncio è stato dato dal presidente del Gruppo, Carlo Robiglio, intervenuto nel corso dell’evento dal titolo «Certificare la sostenibilità, diventare società benefit e B Corporation» promosso da Confindustria Novara Vercelli Valsesia e Novamont, a Novara, e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Catia Bastioli, Ceo di Novamont società benefit e B-Corp, Lara Ponti, Ceo Ponti Spa società Benefit, e Dino Saiani, Cfo Alessi Spa società Benefit.

Una tappa cruciale del tragitto di sviluppo sostenibile della holding novarese, che opera a livello nazionale nell’editoria, nella formazione professionale per il mercato B2C e B2B, attraverso lo sviluppo di piattaforme innovative di e-learning ed e-coaching; attiva nell’offerta di servizi digitali per il mondo petcare e nello sviluppo di progetti digitali in ambito marketing e comunicazione.

L’iniziativa si inserisce nel solco della positiva esperienza vissuta con la B-Corp CEF Publishing, azienda italiana leader nell’offerta di corsi di formazione professionale con il marchio Corsicef, che Ebano ha ceduto al gruppo spagnolo MasterD – Medac controllato del fondo statunitense KKR Global Impact. L’operazione, finalizzata al termine del 2022, ha visto contestualmente l’acquisizione da parte della holding novarese di una partecipazione nello stesso gruppo spagnolo e confermato Carlo Robiglio nel ruolo di Presidente di CEF Publishing. Un passo fondamentale che ha dato avvio ad uno strategico processo di internazionalizzazione del Gruppo.

“Investire sulla sostenibilità significa non solo votarsi al bene della comunità ma aumentare l’attrattività dell’impresa e le sue prospettive di crescita. Ciò comporta la necessità di produrre valore diffuso per tutti i suoi portatori di Interesse: dipendenti, clienti, fornitori e territorio in cui è inserita l’azienda. La capacità di produrre valore per tutti gli stakeholder di un’impresa è la chiave per renderla vincente – ha dichiarato Robiglio –. Ho avuto riprova dell’efficacia di questo modo di fare impresa con l’ingresso di CEF Publishing nel perimetro di Kkr, nell’operazione che ha dato vita all’internazionalizzazione di Ebano.

Cef Publishing è stata la prima azienda del Gruppo Ebano a ottenere la certificazione B-Corp nel 2018, e questa, insieme al profilo complessivo di sostenibilità dell’azienda, ha rappresentato un reale vantaggio competitivo nella valutazione svolta ai fini del completamento del deal, accanto a fattori quali lo stato economico-finanziario e le prospettive di crescita. Ed è stato anche grazie a quella certificazione che oggi CEF Publishing e la sua offerta Corsicef hanno ampliato il loro mercato potenziale e le loro ambizioni”

L’annuncio dell’avvio del percorso che porterà la holding Ebano verso la certificazione di B-Corp giunge a pochi giorni dal termine del B-Corp Month, manifestazione che ha fatto il punto sul vasto movimento di aziende nazionali e internazionali impegnate a ridefinire il proprio profilo alla luce dell’evoluzione sostenibile del business. Ad oggi sono 6.544 le B-Corp nel mondo, di cui 1.200 sono in Europa, con l’Italia che ne conta 220, operanti in 60 diversi settori economici, generando 16000 posti di lavoro.

“Oggi siamo al lavoro per ottenere la certificazione B-Corp per Ebano Spa e le aziende del Gruppo, per sancire ulteriormente una traiettoria di sviluppo sostenibile per la nostra holding, per i nostri dipendenti e per le comunità in cui operiamo – ha proseguito Robiglio –. Siamo fermamente convinti che questo sia il solco da seguire per ogni azienda che abbia a cuore il futuro delle sue persone e della società nel suo insieme”.