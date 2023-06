Sostenibilità, Marchi (Prometeon Tyre): “Importante comunicare con Bilancio e social”

(Adnkronos) – “La nostra brand awareness va trasmessa anche grazie alla sostenibilità e questa nostra sostenibilità, suddivisa nella dimensione sociale, ambientale, economica e di governance, viene raccontata in modo strutturato nel nostro Bilancio di Sostenibilità. Ma è importante comunicare quello che si fa anche attraverso i social in un modo meno strutturato o formale come lo è un Bilancio”. Così Nicolas Marchi, Chief Internal Audit&Sustainability Officer Prometeon Tyre Group, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.

“E’ importante poter raccontare il prodotto, nel nostro caso la gomma, dal punto di vista della performance ma anche della sostenibilità”, dice ricordando che “Prometeon Tyre Group nasce nel 2017 come spin off del gruppo Pirelli; sostanzialmente Pirelli si dedica al mondo consumer e noi ci dedichiamo al mondo industriale”.