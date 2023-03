Sostenibilità, non decolla la nuova programmazione. Bisogna accelerare. Una rassegna emerografica

Al rammarico del ritardo della introduzione della nuova programmazione della sostenibilità, deve affiancarsi la velocità di realizzazione dei Piani. Una rassegna emerografica di questa rivista.

E’ noto che la funzione del my Research Gate, denominata Mention, aiuta l’orientamento a lavorare su testi meno grezzi, a rifinire cioè temi già “accennati” (quindi in “poche e/o altre parole”) in precedenti report, per approfondimenti, nella fattispecie di “esperienze cognitive” di programmazione micro e macroeconomica di progetti di sviluppo, ad attuazione veloce, in un environment di urgenza globale. Quindi, al centro, la massima efficienza ed efficacia delle risorse programmate, ottenute per competizione, regolate da rientri (anche parziali) di vario tipo: guadagnare in sostenibilità in quanti più possibile “tasselli” del sistema, fino ad arrivare a quello “mondiale” – al momento, almeno i nostri di cittadini europei – per ottenere, su base competitiva risorse da “piani all’uopo creati da “Organismi internazionali” per la crescita del patrimonio economico e sociale ed umano dei Paesi.

Sono state filtrate e consegnate dalla Funzione my Mention di Research Gate degli ultimi tre anni titoli di dieci articoli de“il denaro.it” (diretto da Alfonso Ruffo)

LINK di fonte ministeriale

Il Pnrr e Piano Complementare del Mims

Da ilsussidiario.net (diretto da Giorgio Vittadini e ove collabora Alfonso Ruffo)

RECOVERY/ Acconto Ue, misure e pianificazione: l’Italia ha già segnato 3 gol 28 agosto 2021

SOSTENIBILITÀ E PNRR/ Le 4 chiavi per una svolta green attenta non solo al Pil (con sottotitolo “Su infrastrutture e trasporti il ministro Giovannini gioca la partita della sostenibilità con una programmazione green che possa ridurre le disuguaglianze”) 14 ottobre 2021

A voler fare una sola considerazione, anche se non nitida, il cluster dei contenuti delle pubblicazioni, ciò che viene trattato anche se in più contenitori diversi, deriva dall’esistenza di omogeneità di fondo circa gli obiettivi dei processi della sostenibilità, la velocità di attuazione dei progetti e l’urgenza globale, quindi tempi stretti per realizzazioni di alta qualità e tutto ciò che è intriso nei titoli degli articoli più sopra. Allora Coloro che (utilizzando la lettera maiuscola), hanno nella sostenibilità anzitutto Studiato – i Teorici – e poi Lavorato, – i Pratici -, tra gli altri, oggi molto più frequentemente che nel passato grazie all’era Draghi e dei suoi Ministri tecnici ed anche politici con rilevanti competenze.

Prevalgono e rimbombano i riferimenti temporali di veloce impegno realizzativo in tempi stretti della “sostenibilità”. I concetti richiamati sono agitati da varie angolazioni in tutti i lavori citati, dalle due fonti editoriali. Una via rapida per arrivare velocemente al tema fissato nella denominazione dell’articolo è quella di leggere i due articoli citati de il Sussidiario.net svolto, mentre su questa rivista:

La nascita e la diffusione del credo della sostenibilità è stata tardiva. Il cruccio del ministro Giovannini da Esperienze cognitive dall’albero della vita di Claudio Quintano 7 dicembre 2021