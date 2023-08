Sostenibilità, Nunziata (Adr): “Entro 2030 aeroporto Fiumicino arriverà ad emissioni zero”

(Adnkronos) – “I riconoscimenti che in ambito internazionale sta ottenendo l’aeroporto di Fiumicino, e che anche quest’anno sono stati confermati, vengono raggiunti anche grazie ai temi della sostenibilità. In questo senso stiamo raggiungendo obiettivi significativi e contiamo di arrivare ad emissioni zero già nel 2030, quindi con un netto anticipo rispetto agli obiettivi internazionali”. Lo ha detto il presidente di Adr, Vincenzo Nunziata, a margine dell’evento ‘Verso il viaggio sostenibile e green’, tenutosi all’aeroporto di Fiumicino ‘Leonardo Da Vinci’ ed organizzato da Mundys e Adr. “Tutto questo sarà possibile grazie all’utilizzo sistematico del fotovoltaico, dell’energia alternativa e dei sistemi di utilizzo di veicoli elettrici”.

“Di recente abbiamo migliorato e potenziato il sistema di energie alternative per i veicoli dell’aeroporto nel segno della sostenibilità. Quindi, direi che i riconoscimenti che la struttura ha ottenuto sono stati raggiunti anche grazie al tema della sostenibilità”, ha continuato Nunziata. “L’occasione di oggi ci consente di dimostrare al viaggiatore proprio quanto all’aeroporto si impegni anche sulla sostenibilità ambientale”, ha concluso.