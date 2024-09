Sostenibilità, premi di Laurea Assaeroporti: 20mila euro per le tesi di laurea

Al via il bando Assaeroporti per l’assegnazione di quattro premi di Laurea del valore di 5.000 euro ciascuno, per tesi sulla sostenibilità in ambito aeroportuale. Potranno partecipare neolaureate e neolaureati, dei corsi di studio magistrali e magistrali a ciclo unico di tutte le Facoltà delle Università italiane, che discuteranno la propria tesi nell’anno accademico 2024-25, con votazione finale non inferiore a 100 su 110. Le tesi dovranno approfondire il ruolo degli aeroporti per lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo. Il tema della sostenibilità dovrà inoltre essere declinato analizzando una o più delle seguenti dimensioni: crescita economica, sviluppo sociale e tutela ambientale. Le domande dovranno pervenire ad Assaeroporti, entro il 19 dicembre 2025, secondo le modalità e i requisiti indicati nel bando, disponibile sull’home page del sito web Assaeroporti, www.assaeroporti.net.