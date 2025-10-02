Sostenibilità, scienza e tecnologia dei materiali: a Napoli lo “Young Researchers” Forum 2025

Intrecciare le competenze, esplorare nuove prospettive e favorire collaborazioni in grado di generare soluzioni all’avanguardia. Con questo obiettivo il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la scienza e Tecnologia dei Materiali (Instm) organizza lo ‘Young Researchers’ Forum 2025, in programma il 9 e 10 ottobre presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale (Dicmapi) dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II.

Partecipa all'organizzazione anche il Gruppo Giovani della Societa' Chimica Italiana, rafforzando il carattere trasversale dell'iniziativa e creando un ponte diretto tra le diverse comunità operanti nella ricerca chimica e dei materiali. L'evento, organizzato per la prima volta come spazio aperto di confronto e interazione, si inserisce nella lunga tradizione di scuole e iniziative promosse da Instm il cui obiettivo e' sostenere e valorizzare il potenziale delle nuove generazioni di giovani ricercatori e ricercatrici italiani, presenti nelle 53 universita' che costituiscono Instm, offrendo loro strumenti, opportunita' di confronto e visibilita'. Il forum punta a creare un terreno fertile per lo scambio di idee, superando i confini tra discipline e promuovendo il dialogo trasversale tra chimica, fisica, ingegneria, nanotecnologie, scienze della vita e dei materiali. Attraverso questo approccio interdisciplinare, si intende rafforzare un ecosistema collaborativo in cui i giovani ricercatori possano confrontarsi, "contaminare" le rispettive competenze e contribuire allo sviluppo di soluzioni orientate alla sostenibilita', all'innovazione industriale e alla transizione ecologica. "Connettere le intelligenze e' una strategia per immaginare il futuro – afferma Andrea Caneschi, direttore di Instm – il Forum rappresenta uno strumento che da' voce alle nuove leve della ricerca, valorizzando le universita' come fucine di sapere e generatori di innovazione".

Tra i protagonisti del forum, anche giovani studiosi e studiose italiani che si sono distinti per la qualita’ e l’impatto del loro lavoro in ambito accademico e industriale, sia in Italia che all’estero: voci autorevoli, ma al tempo stesso vicine per eta’ e percorso ai partecipanti, che incarnano il presente, oltre che il futuro, della ricerca scientifica italiana. Lo ‘Young Researchers’ Forum 2025 non e’ solo un evento scientifico, ma un vero e proprio incubatore di idee e relazioni, pensato per favorire la crescita professionale e la costruzione di collaborazioni durature. “Tra i momenti piu’ attesi – spiega Federica Bondioli, presidente Instm – c’e’ la sessione ‘Meet-to-Match’ che offrira’ uno spazio dedicato all’incontro tra ricercatori provenienti da differenti universita’ italiane ed europee con interessi affini o complementari, con l’obiettivo di stimolare sinergie e far nascere nuovi progetti su scala nazionale e internazionale. Il Forum, infatti, va oltre la semplice condivisione di risultati: vuole aprire spazi di confronto e progettazione, in cui possono prendere forma nuove traiettorie di ricerca e reti interdisciplinari di lavoro”. Al centro del forum non ci sarà soltanto il confronto scientifico, ma anche il riconoscimento del merito dei giovani ricercatori. Saranno infatti assegnati cinque premi Instm, il Polymers Award promosso dalla rivista internazionale Polymers, sponsor dell’evento, e il premio del Gruppo Giovani della Societa’ Chimica Italiana (Sci), co-organizzatore del Forum insieme a Instm. Tutti i riconoscimenti, destinati alle migliori presentazioni orali, non vogliono soltanto premiare i risultati raggiunti, ma anche testimoniare la fiducia riposta nelle nuove generazioni di scienziati e nella loro capacita’ di crescere e contribuire con idee innovative al futuro della ricerca.