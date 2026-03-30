Sostenibilità sociale, Graded firma il Manifesto “Imprese per le Persone e la Società” di UN Global Compact Network Italia

Graded, azienda leader nel settore energetico con quartier generale a Napoli, si conferma Ambassador della sostenibilità sociale e rinnova il proprio impegno sui temi della responsabilità sociale d’impresa, insieme alle oltre 200 aziende già firmatarie del Manifesto “Imprese per le Persone e la Società” di UN Global Compact Network Italia, fondazione no-profit che promuove l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i 10 Principi di sostenibilità (diritti umani, lavoro, ambiente, anticorruzione) nel contesto aziendale italiano.

In uno scenario globale caratterizzato da un rischio di arretramento sui temi della sostenibilità sociale, ora l’obiettivo è garantire un futuro equo e sostenibile alle generazioni future, senza lasciare nessuno indietro.

Su questo fronte, Graded garantisce standard lavorativi adeguati al personale dipendente e ai fornitori, riduce le disuguaglianze sociali e di genere nella comunità, supporta azioni per il benessere della collettività e investe nella formazione e nella sensibilizzazione dentro e fuori dal luogo di lavoro.

“La nostra visione di sostenibilità sociale si fonda sulla convinzione che il successo di un’impresa si misura anche dal suo impatto positivo sulla società. Siamo impegnati a creare un ecosistema aziendale inclusivo e dinamico, dove la diversità sia valorizzata e le competenze di ciascuno siano pienamente espresse. La parità di genere e la valorizzazione delle nuove generazioni sono pilastri fondamentali della nostra strategia, e ci impegniamo a offrire opportunità di crescita e sviluppo professionale a tutti i nostri collaboratori. Investendo nella formazione e nella sensibilizzazione, aspiriamo a costruire un futuro più equo, sostenibile e inclusivo per tutti”, dice Vito Grassi, CEO di Graded.