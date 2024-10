Sostenibilità, verso un’economia circolare: via all’ottava edizione del del Premio nazionale

Diffondere la conoscenza di buone pratiche di sostenibilità oltre che valorizzare quanto già di positivo si sta facendo a livello sia pubblico che privato. Questo l’obiettivo del ‘Premio nazionale di Eccellenza Verso una economia circolare‘ (www. versounaeconomiacircolare.it/) , promosso da Fondazione Cogeme ets insieme a Kyoto Club e giunto all’ottava edizione. Due gli ambiti previsti: Enti locali e impresa. Possono dunque partecipare i Comuni, le Città metropolitane, le aziende micro, piccole, medie e grandi, le startup e le cooperative purché rispettino i requisiti previsti dal Bando. Nello specifico, verranno prese in considerazione le candidature di quelle realtà che negli anni 2023-2024 abbiano realizzato, avviato, o anche solo approvato ed autorizzato progetti, attività e/o servizi riferibili agli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 dell’Onu. I progetti presentati potranno dunque riguardare diversi ambiti nel campo della sostenibilità e non solo l’economia circolare in senso stretto. Il termine per la presentazione delle candidature è lunedì 25 novembre 2024, salvo eventuali proroghe che verranno comunicate.