Sotheby’s, la nuova sede nel Breuer Building di NY

Il Whitney Museum vende l’iconico Breuer Building di Madison Avenue, nell’Upper East Side di New York, alla casa d’aste internazionali Sotheby’s, che vi si trasferisce dall’attuale sede di York Avenue a partire dal 2025. Secondo il New York Times, Sotheby’s avrebbe pagato 100 milioni di euro l’acquisto. Progettato dall’architetto Marcel Breuer e completato nel 1966, l’edificio simbolo del Brutalismo è concepito come terza sede del Whitney Museum of American Art (nel 2015 si è trasferito in una nuova sede progettata dall’architetto Renzo Piano nel Meatpacking District). Il Metropolitan Museum of Art occupa l’edificio per un breve periodo, dal 2015 al 2020, e lo chiama Met Breuer (da non confondere con la sua sede sulla Fifth Avenue, a pochi isolati a nord). La Frick Collection si insedia nell’edificio nel 2021 per esporre la sua collezione, mentre la sua iconica sede è in fase di ristrutturazione; attualmente ha un contratto di locazione fino all’agosto 2024. Sotheby’s prenderà possesso del Breuer Building nel settembre 2024, prima di trasferirsi definitivamente nel 2025.