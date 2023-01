Sotheby’s, vendita record per un dipinto di Tiziano

Un’opera tarda di Tiziano (1488-1576), un “Ecce Homo” dipinto in modo toccante ed espressivo, riscoperto nel 2019, venduto all’asta da Sotheby’s a New York per 2,1 milioni di dollari. L’opera è comunque ben lontana dal record di Tiziano, stabilito da “Venere e Adone” con 13,6 milioni di dollari il mese scorso a Londra. “Ecce Homo” non va confuso con l’omonima imponente composizione del 1543 dell’artista veneto, conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna. E’ un dipinto incompiuto con l’estro proto-impressionista che caratterizza l’ultimo periodo di Tiziano e raffigura Cristo, coronato di spine, che viene presentato a Ponzio Pilato. Si tratta probabilmente di un’opera incompiuta, risalente al periodo della morte di Tiziano (1576). Le immagini radiografiche rivelano che il pittore italiano aggiusta più volte la posizione del bastone e del braccio destro di Cristo mentre perfeziona la sua visione.