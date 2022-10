Sottosegretari, Cattaneo (Fi): Ministeri Giustizia ed Economia prima opzione

“É normale, c’è da fare delle scelte, si fanno delle trattative. Noi crediamo di poter dare un buon valore aggiunto a ministeri importanti, penso alla Giustizia, penso ai ministeri economici. Ma non perché ci interessino queste o quelle poltrone, perché noi da anni su questi temi noi ci battiamo, abbiamo persone di valore, possiamo quindi fare bene lavorando insieme nell’ambito del centrodestra”: così Alessandro Cattaneo (Fi), parlando fuori da Montecitorio con i giornalisti sulle “trattative” in corso per la scelta dei sottosegretari del governo Meloni. Il capogruppo di Forza italia alla Camera si è poi detto soddisfatto per quanto ottenuto dal partito finora nell’attuale governo: “Adesso si inizia a lavorare, finalmente”, ha aggiunto.