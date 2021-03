Sottosegretaria Floridia: “riapertura scuole nel Lazio prima di Pasqua si poteva evitare”

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – La riapertura delle scuole per il primo ciclo d’istruzione nel Lazio a singhiozzo per due giorni prima delle vacanze di Pasqua, contro la quale si sono tra l’altro espressi diversi sindaci della Regione “si poteva anche evitare, aspettando a dopo le feste, ma io ritengo che sia nulla questo caos e disagio rispetto al piacere e l’esigenza di far tornare i ragazzi in classe. Prima tornano a scuola e meglio è”. Lo dice all’Adnkronos la sottosegretaria all’Istruzione del M5s, Barbara Floridia che ricorda: “Io sono per l’apertura delle scuole, perché non modifica la curva dei contagi”.