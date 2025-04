Sound e visioni partenopee: i P.F.R. conquistano YouTube con “Salutame a Socrate”

Il duo partenopeo P.F.R. (Post Fata Resurgo) lancia il videoclip del loro nuovo singolo, un brillante mix di cultura popolare, filosofia e sonorità sorprendenti, estratto dal fresco album “‘E capa ‘e core ‘e stommaco”.

Dopo aver lasciato il segno con il loro debutto discografico, il vulcanico duo formato dal rapper Mauro Marsu e dal polistrumentista Salvatore Torregrossa torna a stupire con il videoclip di “Salutame a Socrate”, un estratto dal loro ultimo lavoro “‘E capa ‘e core ‘e stommaco”, disponibile dal 28 marzo. Il nuovo progetto audiovisivo è un’immersione affascinante nelle radici partenopee, reinterpretate con una freschezza e una modernità che spiazzano e conquistano.

Le suggestive location di Castellammare di Stabia, l’eterea bellezza di Monte Faito (con un omaggio visivo al “Mito della Caverna” di Platone) e la storica Torrefazione Maresca di Piano di Sorrento fanno da sfondo a un racconto per immagini che intreccia sapientemente riferimenti colti e scene di vita quotidiana. I due artisti si muovono con naturalezza tra abiti contemporanei e insolite vesti da “filosofi greci”, catturando la sorpresa e i saluti ironici dei passanti, che diventano parte integrante della narrazione e danno il titolo al brano.

La regia illuminata di Carmine Sergio confeziona un videoclip brillante, capace di esaltare l’anima del pezzo: un invito intelligente alla riflessione, veicolato attraverso il sorriso e quella sottile “ironia socratica” che pervade sia il testo pungente che l’arrangiamento musicale eclettico.

“Salutame a Socrate” si configura come un vero e proprio manifesto sonoro e visivo dei P.F.R.: un ponte audace tra la tradizione popolare napoletana e la profondità del pensiero filosofico, tra il linguaggio della strada e la ricchezza intellettuale. La traccia brilla per la sua vivacità ritmica e la sorprendente strumentazione, che spazia dai vibranti mandolini di Daniele La Torre e Pasquale Panico al flauto leggiadro di Domenico Guastafierro, passando per le pennellate rock della chitarra di Antonio Suarato. A impreziosire ulteriormente il brano, troviamo gli incisivi interventi teatrali dell’attore Giuseppe De Rosa e un tenero cameo finale della piccola Vittoria Alfano.

Con questo nuovo videoclip, i P.F.R. ribadiscono con forza il loro stile inconfondibile: una miscela audace di generi, una cultura musicale profonda resa accessibile a tutti. La loro narrazione supera le etichette, parlando direttamente alla testa, al cuore e, non a caso, anche allo stomaco di chi ascolta e guarda. “Salutame a Socrate” è un’ulteriore conferma del talento di un duo che sa come far dialogare l’anima popolare di Napoli con le vette del pensiero e dell’arte.