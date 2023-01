“South3E”, caccia ai progetti hi-tech: sfida per startup e team di ricerca

E’ aperta la prima call “Southern European Entrepreneurship Engine (South3E)” che è alla ricerca di progetti innovativi nell’ambito delle tecnologie deep-tech con l’obiettivo di implementare la crescita sociale ed economica nell’Europa meridionale attraverso il miglioramento della connessione e dell’efficienza degli ecosistemi imprenditoriali.

Le proposte possono essere presentate in tre possibili ambiti: S3E Start, S3E Charge, SE3Reverse.

S3E Start è dedicato ai team di ricerca con progetti deep tech, fondati su una scoperta scientifica o un’innovazione ingegneristica significativa e in qualsiasi fase di sviluppo, che vogliono entrare nel mondo del mercato. Può applicare anche chi si occupa di trasferimento tecnologico e desidera promuovere la commercializzazione della tecnologia. I settori coperti da questo ambito sono: scienze agrarie, ingegneria e tecnologia, scienze mediche e della salute, scienze naturali. I 45 vincitori saranno coinvolti in un programma di formazione pratica di 18 settimane sull’imprenditorialità.

Possono partecipare team di ricerca organizzati in consorzi da 2 a 5 membri, in cui un membro del team è designato come candidato principale e gli altri come co-candidati.

S3E Charge è per start-up deep tech che si trovano in fase di crescita e vogliono risolvere una problematica. I 30 progetti selezionati potranno fare parte di un programma di mentoring e networking per sviluppare un solido piano aziendale; ottenere l’accesso a finanziamenti; rafforzare la protezione IP.

S3E Reverse affronterà insieme a imprese e organizzazioni pubbliche una sfida tecnologica interna. Le 60 proposte vincitrici potranno partecipare a un programma di Open Innovation per tecnologia deep tech accedendo a una rete di grandi aziende (solo per startup scaleup o Pmi); nuovi talenti e idee innovative provenienti da scaleup o PMI (solo per imprese o enti pubblici); progetti strategici per affrontare sfide specifiche; attività di mentoring, networking e brokerage.

Possono partecipare team di ricerca, start-up in fase di crescita, start-up in scala e Pmi.

È possibile candidare le proprie proposte fino al 10 febbraio 2023.