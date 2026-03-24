Sovranità tecnologica e rinascita del cuoio made in Italy: Pozzuoli celebra Luigi Nicolais

Giovedì 26 marzo, alle ore 16, presso la sede della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti (SSIP) si terrà l’evento “Sovranità Tecnologica Europea e rinascita del Cuoio Made in Italy”, in memoria del professor Luigi Nicolais, già consigliere della Stazione e scienziato di fama internazionale.

Il titolo richiama l’ultimo contributo scientifico del professore pubblicato sulla rivista CMC – Cuoio, Pelli, Materie Concianti, edito dalla SSIP, sottolineando il legame tra ricerca accademica e sistema industriale.

Intitolazione e pubblicazioni

Nel corso della cerimonia sarà intitolata al Prof. Nicolais l’aula del “Politecnico del Cuoio”, come simbolo di riconoscenza per il suo impegno nella ricerca, nella formazione e nell’innovazione. Sarà inoltre presentato il numero n. 3-2025 della rivista scientifica CPMC, in cui sono raccolti contributi di alto valore tecnico e scientifico.

Arte e tecnologia in mostra

L’evento includerà il vernissage della mostra La Concia ad Arte, a cura della Fondazione De Chiara De Maio. Le opere in pelle del progetto visivo di Gerardo A. Russo sono state realizzate utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, che hanno generato immagini e suggestioni innovative. Il percorso espositivo propone un dialogo tra artigianato e tecnologia, reinterpretando la pelle come spazio di sperimentazione visiva e culturale.

Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti del Governo, istituzioni regionali e locali, esponenti del mondo accademico e industriale campano, oltre ai familiari del professor Nicolais.