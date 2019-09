“Space Economy”, 100 mln per i progetti: domande dal 15 ottobre

A partire dal 15 ottobre le imprese in possesso dei requisiti previsti dal Programma Mirror GovSatCom potranno presentare domanda per il sostegno a progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Si tratta di progetti che rientrano nell’ambito del Piano Strategico Nazionale e degli Accordi di innovazione per la Space Economy. E’ stato, infatti, pubblicato oggi il decreto del Mise che disciplina le modalita’ e i termini per la presentazione delle domande di agevolazione. Le risorse finanziare disponibili sono pari a 100 milioni di euro, di cui circa 42 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico. I restanti 58 milioni di euro sono a valere sulle risorse messe a disposizione da Regioni e Province autonome. L’agevolazione verra’ concessa sulla base di una procedura negoziale, secondo quanto previsto dagli Accordi per l’innovazione.