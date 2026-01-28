SpaceX, Musk vuole sbarco in Borsa alla congiunzione Giove-Venere (FT)

Roma, 28 gen. (askanews) – Elon Musk ha proposto di far coincidere lo sbarco in Borsa da record di SpaceX con il suo compleanno ma anche un allineamento tra pianeti: lo riporta il Financial Times, secondo cui l’Ipo (Offerta pubblica di vendita, in inglese) si svolgerebbe attorno nella seconda metà di giugno, quando Giove e Venere risulteranno visibili molto vicini, fenomeno noto come “congiunzione” che si verificherà per la prima volta da tre anni.
Il quotidiano cita diverse fonti anonime a conoscenza di queste ipotesi. Lo sbarco in Borsa di SpaceX potrebbe raccogliere fino a 50 miliardi di dollari, per una valorizzazione complessiva del gruppo da 1.500 miliardi, che stabilirebbe un nuovo record superando i 29 miliardi raccolti dalla saudita Aramco nel 2019. Musk compirà 55 anni il 28 giugno.