SpaceX rilancia a 75 mld obiettivo di raccolta da sbarco in Borsa (FT)

Roma, 26 mar. (askanews) – SpaceX rilancia le sue ambizioni già da record sulla raccolta dallo sbarco in Borsa. Secondo quanto riporta il Financial Times, il gruppo di Elon Musk ha riferito agli investitori che conta di raccogliere circa 75 miliardi di dollari al suo collocamento.

Precedentemente, ricorda il quotidiano, la società texana aveva ipotizzato una raccolta iniziale da 50 miliardi, che sarebbe stata ampiamente sufficiente per stabilire un nuovo massimo storico per uno sbarco in Borsa, superando i 29 miliardi ottenuti dal gigante petrolifero saudita Aramco nel 2019.

Il nuovo obiettivo è stato riferito dai dirigenti del gruppo di vettori spaziali e attività satellitari durante un incontro con gli investitori nella giornata di oggi, riferisce il quotidiano citando fonti vicine alla questione. Musk ora punterebbe a una valorizzazione complessiva della società di circa 1.750 miliardi di dollari.

Lo sbarco in Borsa è attesa per giugno e SpaceX dovrebbe sottoporre il suo prospetto per l’Ipo (l’acronimo inglese di Opv) alle autorità Usa nei prossimi giorni. L’operazione coinciderebbe sia con il compleanno di Musk (che cade il 28 giugno) sia con un allineamento planetario tra Giove e Venere.